Blijf vooral wegkijken. Extract uit een artikel uit een groot landelijk dagblad van eind oktober 2021:

Feyenoord kent een lange traditie van supportersgeweld en bedreigingen van clubbestuurders, medewerkers, fans, investeerders en zelfs spelers, met als dieptepunt een incident in 2016 waarbij middenvelder Marko Vejinovic thuis bezoek kreeg van agressieve supporters. Recente voorbeelden die losstaan van Feyenoord City: een antisemitische muurschildering naar aanleiding van het vertrek van Steven Berghuis naar Ajax, intimidatie van homoseksuele Feyenoord-supporters, de aanval op een delegatie van Union Berlin in een Rotterdams restaurant. En dan zijn er nog de boetes voor het gooien van voorwerpen en afsteken van illegaal vuurwerk rond Europese wedstrijden.

Na ieder incident is de conclusie dat het zo niet verder kan en dat de club eronder lijdt, zowel financieel als qua reputatie. Volgens president-commissaris Van Bodegom is vanwege de bedreiging van Koevermans eerder dit jaar zelfs een groep investeerders afgehaakt die geld wilde steken in de club. Maar hoe vaak bestuurders ook duidelijk maken dat de grens is bereikt, Feyenoord krijgt geen grip op het gewelddadige deel van de fanatieke aanhang, zelfs niet in en rond het eigen stadion.

Integendeel, de macht van wat in romantische termen het ‘ruwe randje’ van Feyenoord is gaan heten en waar Koevermans mee wilde afrekenen, lijkt eerder groter dan kleiner te worden. Vorig seizoen, toen supporters nog niet welkom waren bij wedstrijden, drongen tientallen Feyenoordfans met fakkels en vuurwerk de Kuip binnen tijdens een duel met RKC. Ze bleken een sleutel van het stadion te hebben.

„We zijn geen baas in eigen huis”, moest Van Bodegom woensdagmiddag toegeven. De club slaagt er zelfs niet in supporters met stadionverboden buiten de Kuip te houden bij thuiswedstrijden. Daar heeft de club „de middelen” niet voor, zei Van Bodegom, wederom zonder uit te leggen waar hij precies op doelde.

Nauwelijks geld

Grote vraag is dan ook wie bereid is Koevermans op te volgens als algemeen directeur. Zijn benoeming in 2019 was al uit nood geboren, omdat andere kandidaten zoals Robert Eenhoorn (algemeen directeur AZ) bedankten voor de eer. Een opvolger moet niet alleen ernstig rekening houden met intimidatie en bedreigingen, hij of zij krijgt ook nog eens de leiding over een club die nauwelijks geld heeft en bovendien diep verdeeld is over de vraag of er een nieuw stadion moet komen. De voorganger van Koevermans, Jan de Jong, vertrok ook vroegtijdig.