LIVE SPORT! De favo bezigheid van werkelijk iedereen op La Palma. De belangrijkste wedstrijd in twintig jaar voor Feyenoord - als we dat kampioenswedstrijdje tegen Heracles effe vergeten. Olympique Marseille tegen Feyenoord, yo yo, Feyenoord, yo yo. De halve finale van de Conference League, de belangrijkste clubcompetitie van Europa. Belangrijker dan de Champions League en belangrijker dan de UEFA Cup [nog uitzoeken of dat nog bestaat, red.]. Feyenoord won de thuiswedstrijd met 3-2 en verdedigt in de Zuid-Franse kookpot dus een voorsprong van +1. Gisterenavond in de stad ook alvast gewonnen. De finale is in Tirana en ze kunnen daar wel een nieuwe fontein gebruiken. HUP FEYENOORD! MAAK ZE GEK! YO YO! Stijlloze voorspelling: 1-1. FINALE!

UPDATE RUST - 0-0! Primaaaa

UPDATE - Wel gezellig op het Stadhuisplein

UPDATE EINDE - YESSSSSS FINALEEEEEEE

UPDATE - De GeenStijl Dikke Duim voor topprestatie gaat naar Gernot Trauner (en Geertruida, en Malacia, en Senesi)

WAT GAAN WE DOEN VANDAAG?

Gisteren ook al gezellig in de stad

Jaaaaa