Tjah. Kijk, zo'n 10% inflatie per MAAND, dat is leuk voor een half jaartje. Dan kom je er wel mee weg omdat de salarissen zo snel niet meeveranderen. Maar uiteindelijk wordt het natuurlijk gewoon echte inflatie, en moeten alle salarissen mee.

Ja maar boehoehoe dure energie: Dan had je als Duitsland niet je kernreactoren moeten sluiten, en als Nederland niet je kolencentrales.

Ja maar boehoehoe Rusland. Ja, welke lul heeft ons eerst van Russisch gas afhankelijk gemaakt?

Had nou maar vooruitgedacht. Maar nee. Je hebt Rusland eerst een vrijkaartje gegeven. En nu ze daar gebruik van maken is het stoute Russen. Als we eens beginnen met al die politici die verantwoordelijk zijn voor onze afhankelijkheid van Russische energie naar het front sturen? Jullie zijn net zo goed verantwoordelijk voor de puinhoop in Oekraïne.

Maar goed, terug naar die inflatie. Want die hadden de hiervoor benoemde deugers (het zijn dezelfden!) natuurlijk al naar grote hoogte opgestuwd door oa. het ongelimiteerd bijdrukken va geld. In eerste instantie leuk voor de bedrijven waar je na je politieke carrière een baantje verwacht te krijgen voor geleverde diensten. Maar jullie hebben het te bont gemaakt. En de onderklasse is het beu de rekening te betalen voor jullie "kijk mee eens internationaal, pro-EU, pro-milieu zijn" geposeer.