Nou makkers haal de kokosnoten maar vast uit de trui bomen want het wordt WARM. April was een schijtmaand, mei wordt onze maand. We moeten nog even dodenherdenking overleven. Dan nog even 6 mei overleven, en de geschiedenis heeft ons geleerd dat dát niet iedereen is gelukt. Dan krijgen we nog Naakt Tuinieren Dag, iets te vroeg, en dan is het nog Europa Dag, dat voelt meer als een koude douche, en dan is het nog World Lupus Day, to create awareness of the devastating effects of lupus and encourage people who are battling the disease around the globe - en op die dag is het niet warm, maar gewoon kil en ijskoud. MAAR DAN! Weerman Alfred Snoek van Weerplaza, een van de weinige weermannen voor wie wij lachend in een loopgraaf zouden gaan liggen, laat aan Radio Gelderland weten dat er iets 'borrelt'. "Als je nu naar de 15-daagse pluimgrafieken kijkt, waar wij veel mee werken, dan zie je elke keer al wel op langere termijn die uitschieters naar 25 graden of meer." Bij 25 graden of meer liggen wij linea recta met onze dikke reet op het strand. We worden he-le-maal gek, nu al. Later meer.

Jantje_ confirms