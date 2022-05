En daar wordt het eerste tipje van de sluier van Musks toekomst van Twitter opgelicht. Want vrijheid van meningsuiting is leuk, maar een stuk leuker voor Elon als u daar gewoon voor betaalt. Casual gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken, maar commerciële gebruikers en overheden kunnen in de nabije toekomst een rekening van de blauwe vogel verwachten. Dat tweet Elon zelf en als hij hetzelfde beleid aanhoudt als bij Tesla bedacht hij dit tijdens een bezoekje aan de porseleinen troon en was dit tevens de manier waarop de rest van de Twitter-medewerkers achter dit plan kwam. Nou ja, plan... Meer een denkrichting, want dit idee vergt nog enkele uitwerking. Want wanneer gebruikt u Twitter commercieel? Geldt dat alleen voor blauwgevinkte bv's die hun helpdesk runnen via DM's of ook voor influencers, opiniemakers en bekende twitteraars, die weliswaar niet direct verdienen aan hun tweets, maar wel profiteren van de geleverde aandacht? En vallen politici onder 'goverment users'? En zo ja, ook als ze nog niet gekozen zijn? En hoe vrij is uw vrijheid van meningsuiting op het digitale dorpsplein als u moet betalen voor uw zeepkist? En is het kindermishandeling om je nageslacht X AE A-XII en Exa Dark Sideræl te noemen? Veel onduidelijkheden en weinig echte antwoorden, maar aangezien dat de basis vormt van elke Twitterdiscussie, is dat onverwacht passend. Meer duidelijkheid volgt waarschijnlijk de komende tijd via de oneindige berichtenstroom van Mr. Twitter zelf of ontdekken we als de maatregel plots zonder aankondiging wordt ingevoerd. Maar laat het gebrek aan informatie u nu vooral niet tegenhouden om in complete blindpaniek te raken, want daar is het tenslotte Twitter voor.

De belangrijke vragen...