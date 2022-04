Gister was het zover en werd ineens tegen alle voorgaande signalen in een deal gesloten. Elon Musk betaalde $44 miljard en Twitter was vanaf toen een privébedrijf in plaats van publiek. Volgens Bloomberg was de overname "Brash and fast, with Musk calling the shots. He made many decisions himself, speeding the proces. Musk waived the chance to scour Twitter’s non-public finances."

Enorm benieuwd wanneer de eerste veranderingen daadwerkelijk plaats gaan vinden. Naar verluidt gaat er nu een periode van zes maanden in waarin medewerkers een nieuwe rol krijgen of de gelegenheid krijgen een nieuwe baan te zoeken. Er wordt volgens de (nu nog) CEO voorlopig niemand ontslagen of aangenomen. Na zes maanden wordt het bestuur ontbonden en het is nog niet bekend wie de nieuwe CEO wordt.

@realDonaldTrump zei gisteren tegen CNBC dat hij niet terug zal keren naar Twitter als Elon Musk z'n account terugdraait. Trump heeft immers z'n eigen platform gebouwd, Truth Social, al zijn er nog geen enkele signalen dat dit platform het beter gaat doen dan voorgangers als Gab, Parler en Getr - Twitter blijft de absolute goudstandaard. Trump:

“No, I won’t be going back on Twitter. I will be on Truth Social within the week. It's on schedule. We have a lot of people signed up. I like Elon Musk. I like him a lot. He’s an excellent individual. We did a lot for Twitter when I was in the White House. I was disappointed by the way I was treated by Twitter. I won’t be going back on Twitter."

Geloven we helemaal niks van en natuurlijk komt-ie uiteindelijk terug, want niemand gebruikt Truth Social en z'n eigen fanbase is door Elons overname immers ook weer enthousiast over Twitter. En dat weet-ie ook wel, dus hij bouwt de spanning een beetje op.

online discourse zoals god het bedoeld had

Een tweet eindigen met een vraagteken mag blijkbaar ook nog steeds!

MSNBC maakt zich ineens zorgen dat Twitter invloed kan hebben op politiek

De Liberalen van TikTok hebben het zwaar

De liberal cope in twee tweets

is zo

grote vrezen

it was always you

alle Liberalen

Mam mogen we Trump? Mam; nee we hebben Trump thuis. Trump thuis:

Ja!

De sfeer op HQ. Learn to code!

De ALLERHEETSTE TAKE: "What would Ukrainians do?"