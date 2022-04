How the turntables have... Het is gedaan, naar verluidt voor $44 miljard. En nu kijken wat die aandelenprijs doet!

UPDATE: Twitters gehele persverklaring leest u hier. Het bedrijf wordt volledig private, 100% van Elon. "Twitter, Inc. today announced that it has entered into a definitive agreement to be acquired by an entity wholly owned by Elon Musk, for $54.20 per share in cash in a transaction valued at approximately $44 billion. Upon completion of the transaction, Twitter will become a privately held company.

Under the terms of the agreement, Twitter stockholders will receive $54.20 in cash for each share of Twitter common stock that they own upon closing of the proposed transaction. The purchase price represents a 38% premium to Twitter's closing stock price on April 1, 2022, which was the last trading day before Mr. Musk disclosed his approximately 9% stake in Twitter."

UPDATE: EN NU HELE NACHT F5'en op @realDonaldTrump.

Indrukwekkend: oud-CEO zegt in tweet exact helemaal niks

Elons plan voor Twitter

Blauwvink Meltdown Draad