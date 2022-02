Ja dit wordt dus een beetje de toekomst: Twitter en Youtube blijven gewoon dominant en in toenemende mate restrictief. En in de marge strijden Trumps Truth Social, Soros' Good Information Inc. Pieter Thiels Rumble (video) met Gettr en Parler om wie er het vaakst op het Twitter-verhuiskaartje van Laurence Fox komt te staan.

Reuters bericht dat Trumps app Truth Social vandaag in de betere app stores te vinden zal zijn. "Donald Trump's new social media venture, Truth Social, launched late on Sunday in Apple's App Store, potentially marking the former president's return to social media after he was banned from several platforms last year. The app was available to download shortly before midnight ET and was automatically downloaded to Apple Inc devices belonging to users who had pre-ordered the app." Maar goed, dat is dus alleen pas voor de Amerikaanse pre-orderaars, de site is nú al stroef en pas eind maart is het massaal toegankelijk. Maar oh MAN heeft Trumps terugkeer naar social media al sinds dag 1 van zijn verbanning van alle platforms te lang geduurd.

Want het is een beetje als met zenmeester Ban Zan bij de slager: "Ban zan, a great Zen master, spent many years in the pursuit of enlightenment but it alluded him. Until one day he overheard a conversation between a butcher and his customer. The customer said “Give me the best piece of meat that you have!” The butcher replied “Every piece of meat I have is the best. There is no piece of meat here that is not the best!” Upon hearing this he became enlightened."

En zo is het natuurlijk met Trump-tweets. Want we vroegen ons steeds af wat nou de beste Trump-tweet was. Maar elke Trump-tweet is de beste Trump-tweet en sinds dat besef zijn we verlicht.

Zanger des vaderlands hoeft hier geen twee keer over na te denken!