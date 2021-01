: Goh, wat zal daar mis mee zijn.... Juridisch strafbaar misschien?

In de VS mag meer dan hier wat dat betreft, maar nog steeds niet onbegrenst. "Under current First Amendment jurisprudence, hate speech can only be criminalized when it directly incites imminent criminal activity or consists of specific threats of violence targeted against a person or group." Oproepen om het Capitol te bestormen, met geweld de regering omver te werpen, en 'Hang Mike Pence', zijn dus strafbaar.

En de partijen die dit faciliteren kunnen ook medestrafbaar gesteld worden, vandaar zeg ik het nog maar eens: Daarom hebben al deze partijen als Google, Twitter etc voorwaarden en gedragsregels, en daarom hebben ze geen andere keus om op te treden als iemand die gedragsregels of voorwaarden overtreedt. Het is echt niet zo moeilijk.