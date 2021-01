Het is eigenlijk wel eng. 6 maanden geweld van BLM en antifa, privaat bedrijven die in de fik werden gestoken en hele blokken die als onafhankelijk territorium werden gekaapt met hoge politici die dingen roepen als:

- "There needs to be unrest in the streets!"

- "I just don't know why there aren't any uprisings all over the country. Maybe there will be"

- "If you see anybody from that Cabinet in a restaurant, in a department store, at a gasoline station, you get out and create a crowd and you push back on them and you tell them they are not welcome anymore, anywhere"

Dat is allemaal best. "Mostly peaceful protests!"

Den Donald roept 6 januari op tot peaceful protest: "We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated, lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard".

Dat loopt dan uit de hand en dan wordt door alle media en de politiek gezegd dat hij een insurrection heeft geinitieerd, ook al heeft hij meteen opgeroepen dat mensen naar huis moesten gaan toen het bezig was. Ze zijn nu bezig met een tweede impeachment terwijl hij nog maar een paar dagen zit.

Vervolgens wordt hij door alle social media geweerd, worden republikeinse senatoren gelijkgesteld met Goebbels, worden tienduizenden conservatieven van de socials afgegooid. Alternatieve kanalen en media worden kaltgesteld.