Nou, u bent weer eens gered van de Russen en de waarheid zal u bevrijden. "The information crisis we're in is so much bigger than politics ," zegt Tara McGowan (35, wiki), voormalig partijstrateeg van de Democratische Partij en leider van bedrijf ACRONYM dat tijdens de verkiezingen in 2020 $100 miljoen besteedde aan het verslaan van Trump, die het nieuwe mediabedrijf gaat leiden.

Nou, dat gaat dus wel goed komen, en al helemaal met die "multi-million seed investment led by Hoffman and joined by investors Ken and Jen Duda, Incite Ventures, and George Soros". Op de eigen we pre-launch website omschrijft Good Information Inc. zichzelf als "A CIVIC INCUBATOR THAT INVESTS IN NEW BUSINESS MODELS AND SMART SOLUTIONS TO COUNTER DISINFORMATION WHERE IT SPREADS BY INCREASING THE FLOW OF GOOD INFORMATION ONLINE." Allemaal in hoofdletters, kunnen we ook niets aan doen.

MAAR. Wie fact-checkt de fact checkers?

Nou daar komt nu dus verandering in!

Leave Tucker alone

