Want er is uiteindelijk natuurlijk maar één verstoteling waar je "dan bouw je toch een eigen platform" tegen kunt zeggen. Die geloofwaardig antwoord met: "Okay". En vervolgens ook maar meteen een eigen streamingdienst tegen de Netflix/Disney-duopolie en een eigen nieuwsnetwerk tegen de gevestigde netwerken lanceert.

Of het gaat slagen is natuurlijk een tweede, maar de schaal en intentie wekken indruk. Volgens de pitch deck van de nieuwe Trump Media & Technology Group wordt Truth Social het nieuwe social media-platform, TMTG+ de nieuwe streamingdienst en TMTG News het nieuwe nieuwsnetwerk. In "Our Vision" uit de pitch deck lezen we:

"TMTG aspires to create a media powerhouse to rival the liberal media consortium and fight back against the "Big Tech" companies of Silicon Valley, who have used their unilateral power to silence opposing voices in America. (...) If Big Tech can censor the President of the United States, they can censor anyone. To counter this liberal bias and dangerous exercise of tech monopoly censorship, Donald Trump and TMTG intend to create a media and technology company rooted in social media, digital streaming, information technology infrastructure, and more. In the year 2021, the media pendulum has swung dangerously far to the left. TMTG intends to even the playing field."

En de overige specifics leest u zelf maar. De twee hamvragen:

- Zal het team in staat zijn de boel niet te laten verzanden tot zo'n christelijk-autistische boulevard van verdriet als Gab?



- Zal het Google-Apple-Amazon triumviraat Truth Social onschadelijk maken door het uit de app stores te verwijderen en servers te sluiten - net zoals het bij Parler deed? En zo ja, heeft TMTG hier dan een antwoord op, mogelijk met hun "Long-Term Opportunity TMTG Tech Stack"?

Smakelijke slides uit de pitch, na de breek!

Trust the plan

Niet onwaar

*Fire in all directions*

Iedereen welkom, mild deurbeleid!

Trump doet zelf (markt)onderzoek!

De optics

De streamingdienst

Truth Social, voor het betere dierennieuws

okay LOL

Voor de liefhebber

*huil-lacht zoals McConaughey in Interstellar bij zien video volwassen dochter*

Kinderziektes!