Geraffineerd plan om steekpartijen in Nederlandse jeugdgevangenissen tegen te gaan: messen verbieden. Geniaal! Dat we daar niet eerder opgekomen zijn. Wacht even, waarom zijn we daar eigenlijk niet eerder opgekomen? Waarom beschikken keukens in jeugdgevangenissen nog over een uitgebreide collectie bestekmessen, aardappelschilmesjes, snijmessen en andersoortig steekspul alsof de minderjarigen daar alleen zitten voor het stelen van een zakje snoep bij de plaatselijke kruidenier, terwijl de realiteit al jaren uitwijst dat het jonge tuig dol is op steekpartijen als onderling communicatiemiddel? Dat zagen we hier al, en hier, en hier, om over die drillraptokkies nog maar te zwijgen. Vrijwel dagelijks steekt het ergens in deze samenleving en regelmatig omklemt een minderjarige hand het heft, maar in de jeugdinrichtingen vonden ze het een goed idee om iedereen toegang te verschaffen tot vlijmscherpe prikijzers en dachten ze waarschijnlijk dat alle ruzies verstandig werden uitgepraat. Nou, mooi niet dus, want halverwege april ging het fout en had de Den Hey-Acker jeugdgevangenis in Breda plots een inwoner minder. En nu gaan dus de messen in de ban. Let wel, alleen de scherpste messen. "Een bestekmes om de boterham te kunnen smeren, blijft gewoon beschikbaar." Oh fijn. En blijven er nog andere manieren over om elkaar om te leggen? "In overleg met de afdeling onderwijs wordt besproken hoe tijdens de hout- en metaalbewerkingslessen wordt omgegaan met de diverse gereedschappen die mogelijk als steekwapen gebruikt kunnen worden." Ja joh, geef ze anders allemaal een spijkerpistool of zet ze op een cursus samoeraizwaarden smeden. Wij wachten de volgende gevangenisprikpartij rustig af, want met zulke ongedempte putten is het een kwestie van tijd voordat het volgende kalfje sneuvelt.