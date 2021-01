Dat de politie steeds meer manieren vind om dalende cijfers in bepaalde categorieën te veroorzaken terwijl het echte verhaal anders is, is mij een doorn in het oog.

Maar je lezers angst aanjagen is ook een vak. De ene steekpartij is namelijk de andere niet.

Ik ben veel benauwder voor en steekpartij door een verward persoon die je vanuit het niets neersteekt of iemand die je tijdens overval neersteekt dan voor uit de hand gelopen ruzies waarbij iemand neergestoken wordt.

Die steekpartij in Vlaardingen, steekpartij in de relationele sfeer door een vrouw.

De overige steekpartijen waren uit de hand gelopen ruzies tussen bekenden en voor de gemiddelde Nederlander dus niet verontrustend in de zin van 'ga je even naar de bakker voor een halfje wit, wordt je zomaar neergestoken'.

Er zitten bij de genoemde voorbeelden twee bij die in de categorie 'meid, meid, het is wat tegenwoordig hé met die messentrekkers. Je durft de straat haast niet meer op' vallen.