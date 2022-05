Een land als Hongarije, wat nog maar kort enige economische vooruitgang heeft geboekt na decennialang te zijn onderdrukt, staat niet te popelen om instabiliteit en armoede terug te laten keren in het land. De voorspoed is uiteraard te danken aan de EU en Orban zet erop in dat hij de miljoenen uit Brussel toch wel krijgt, en tegelijkertijd vriendjes kan blijven met Poetin. Eerlijk gezegd begrijp ik wel dat hij doet wat goed is voor zijn land, al snapt de EU niet waarom er geen solidariteit is in Hongarije met de Oekraïners. Nog veel onheilspellender is Verhofstad's voornemen het lidstatenveto af te schaffen en de meerderheid van landen de koers van de EU te laten bepalen. Voor iedereen die nu zo enthousiast hierover is want 'dat zal Orban en Polen een lesje leren'; denk daar maar eens heel goed over na. Duitsland, Frankrijk en Italië kunnen ons straatarm maken door voor ons ongunstige maatregelen te nemen (zie de het Franse verbod op pulsvisserij en Italië dat miljarden krijgt uit het coronafonds terwijl iedereen weet dat het geld bedoeld is om Italië niet failliet te laten gaan). Persoonlijk ben ik blij met elke tegenstand tegen de potentaten in Brussel.