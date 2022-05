Here we Guy again

Het is oorlog aan de oostgrens dus het opportunistische vuur van de Brusselse reservevladimir Guy Verhofstadt laait weer op. Onder de hashtag #TheFutureIsYours heeft hij honderdduizenden Europese jongeren uit alle walks of life enkele tientallen well to do, hoogopgeleide D66'ers, Volters & Erasmusstudenten naar Brussel gelokt om plannetjes voor de toekomst te smeden. Dat kwam zaterdag tot een conclusie. Met het donderende geraas van een Noord-Koreaans klapcongres feliciteerde de Conference on the Future of Europe zichzelf met haar eigen plannen voor meer, meer, meer macht naar Brussel. Hoor maar hierboven. Staande ovatie, alles. Omdat ze het weer eens allemaal eens zijn met de plannen die ze zelf bedacht hebben.

Wat wil het nest vervelende Jonge Bureaucraten? Veel te veel. Op het gebied van belastingen, sancties , sociaal- en buitenlands beleid stelt het manifest voor om het vetorecht van lidstaten op te heffen en te vervangen door een gekwalificeerde meerderheid. Europarlementariërs moeten wetsvoorstellen kunnen indienen, de EU moet zelfstandig "kunnen lenen" (lees: schulden aangaan om hun eigen ideologische doelstellingen te financieren). En die EU Grondwet, die moet er natuurlijk ook alsnog komen. En het moet allemaal JETZT als ook SOFORT, want Brussel heeft al dertig jaar geen dag te verliezen en er is altijd wel een crisis te vinden die het opheffen van nationale democratische besturen rechtvaardigt. Vandaag de dag zijn dat "het klimaat" en natuurlijk het Kremlin. Het is wonderlijk dat Verhofstadt echt lijkt te geloven dat meer macht naar een stad vol gecorrumpeerde pennenlikkers leidt tot meer democratische toegang voor wie de werkelijke baas zou moeten zijn: de individuele burger.

Moeten we dan nu zelf ook maar in paniek raken over deze nieuwe versnelling van de trage marteldood van de nationale soevereiniteit (die, net als onze democratie, toch al weinig meer voorstelt)? Mwoah. Der Spiegel - altijd opbouwend kritisch over de EU - noemt sommige voorstellen "bizar" (zoals het omdopen van de Raad van de Europese Unie tot de "Senaat van Europa", want dat zou de facto EU-senatoren maken van lidstaat-ministers) en merkt fijntjes op dat de resolutie op 9 mei vast wel aangenomen zal worden door de Europese Commissie, maar dat de plannen voor méér EU van Guy cum suis betekenen dat Europese verdragen moeten worden opengebroken. Anders gezegd: het meeste kán niet volgens de eigen spelregels. En dat is nog los van de vraag of lidstaten unaniem willen instemmen met de opheffing van hun unanimiteit en vetorecht. Gezien de EU-verhoudingen Noord/West versus Oost en Zuid van de afgelopen tien, vijftien jaar: dat gaat niet zomaar gebeuren.

Desalniettemin is het wel belangrijk kennis te nemen van de naargeestige machtsgreepjes die zich blijven manifesteren in, rond, door en voor Brussel. Conference on the Future of Nexit, iemand?

Paniek, haast en angst, altijd maar die angst

Sure. En als Guy aan de knoppen zat, was Brussel het ook