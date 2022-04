Het nieuwste jaaroverzicht van de AIVD (pdf) is op de digitale deurmat gevallen, zodat u weer weet waar u zich druk om moet maken en als we de MSM mogen geloven zijn dat extreemrechts, rechts-extremistische groepen en anti-overheidsextremisten. En ja, als gevolg van de coronacrisis nam het aantal anti-overheidswappies toe en ja, compleetidioten op de verste rechtse uithoek laten zich wat meer horen en die totaaldebielen met hun accelerationisme moeten we sowieso scherp in de gaten houden. Maar de AIVD bestempelt de kans op aanslagen van deze groepen als 'voorstelbaar' terwijl als we verder naar beneden scrollen de kans op aanslagen van jihadisten nog steeds op het aanzienlijk serieuzere 'reëel' staat. Oftewel, de grootste kans op explosief gedonder komt nog steeds van de kant van de haatbaarden, maar daar hoort u nauwelijks iets over. Sterker nog, de NOS noemt de hele groep niet eens, aslof deze dreiging niet meer bestaat. Maar dat doet het natuurlijk wel, zo bleek ook uit de arrestatie van negen jihadistische terreurverdachten in Eindhoven afgelopen september. Dus ja, in de uiterst rechtse hoek zitten een paar gevaarlijke idioten, maar die islamitische extremisten zijn nog steeds geen lieverdjes.