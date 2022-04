Meestal als er weer iemand loopt te zeiken over al die domme talkshows die de hele dag op televisie zijn, gaat het over wat voor idiote BN'ers nou weer voor een spelshow lopen te pluggen, over welke zangeres er nou weer niet meer weet wie Tweede van der Helst was of over wie er nou weer in een talkshow zit om te reageren op een column over een uitspraak in een talkshow over een column over een talkshow. Maar eigenlijk is het allerergste dat er bij die talkshows de hele dag totale ONZIN wordt verkocht en niemand de boel even onderbreekt om te zeggen dat het ONZIN is. Dus, ook voor de mensen achterin. Het plan van Marcia 'c'mon' Luyten om Willem-Alexander het klimaat te laten redden is ONZIN. Ten eerste is Willem-Alexander nog niet in staat om een vakantie naar Griekenland een beetje soepel te laten verlopen, laat staan het klimaat redden. En ten tweede is het niet echt de bedoeling in een constitutionele monarchie dat de koning zich met politiek bemoeit. Want ja Marcia Luyten. Zeggen dat de klimaatcrisis a-politiek is, is helemaal ONZIN. Als er íéts politiek is, dan is het wel de vraag wie wat wanneer moet inleveren om ervoor te zorgen dat Nederland minder bijdraagt aan de opwarming van de aarde. En ten derde laat het feit dat een lid van de journalistieke elite in Nederland zo'n hekel heeft aan haar medeburgers dat ze zich tot anti-democratische oplossingen wendt weer eens goed zien hoe fragiel het humanisme van de boven-ons-gestelden is maar daar lezen we vast wel iets over in het volgende voorwoord van Bas Heijne. Klotetalkshows. Wij gaan wel een tijdschrift kopen ofzo.

Het klimaat redden vanuit de cockpit