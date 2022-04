Bijna al die gasten bij Droge en van Drimmelen hebben of met hun krent in de politiek een functie gehad of in de media.

Dat is toch gewoon eng dat media en politiek constant door lobby bespeeld worden.

In Brussel is dat helemaal erg.

Tsja wie dacht dat er consequenties aan zouden zitten en dat of het bestuur zou opstappen of Kaag is nog naïef in het leven. Dit soort van spelletjes hebben we toch al zo vaak meegemaakt, van bonnetjes en rolletjes kwijt, liegen, geen geheugen meer, machtspelletjes. Ik heb in de 45 jaar dat ik de politiek volg nog niets anders meegemaakt.

D66 is geen uitzondering. Ze zijn net zo erg als de VVD, het CDA, de PvdA, CU, GL. Het hangt van gemene spelletjes aan elkaar. Onze media noemen die kliek het redelijke midden. Want het zijn twee handen op 1 buik.

D66 onderneemt niets want er komen voorlopig geen verkiezingen aan. Over een jaar of drie is het electoraat dit allang vergeten en bedenkt D66 een andere slogan om de verkiezingen in te gaan. Waar mensen dan achteraan hollen.

Nu was het nieuwe politiek, transparantie, deugen.

Een partij voor nette mensen.

Van hemelbestormers verworden tot een kleinburgerlijke overbodige partij die alleen maar bestaat uit beeldvorming.

Waar hebben we ze voor nodig?

Voor rechts sociaal economisch beleid? Daar hebben we de VVD al voor.

Voor milieu bevlogenheid? Daar hebben we GL en PvdD al voor.

Voor woke? Daar hebben we PvdA/GL/Volt/ al voor.

Voor hypocrisie dan? Hebben we de christelijke partijen vooral maar de rest ook voor.

Het enige wat ik kan bedenken waar we D66 voor nodig hebben is als we behoefte hebben aan een dagelijkse portie arrogantie en hautaine uitstraling.

Maar goed, een partij voor nette mensen die er over drie jaar weer opstemmen. Niet omdat ze zo net zijn maar omdat ze wentelen in eigendunk en vinden dat de wereld zo moet denken als zij.

Die dan allang weer vergeten zijn wat voor een partij het werkelijk is.