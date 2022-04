Je kunt van Wagensveld denken wat je wilt, maar dat neemt niet weg dat het verbod op zo'n barbecue uiterst bedenkelijk is, en wat mij betreft verwerpelijk, verwerpelijker en gevaarlijker dan het voornemen om voor de deur van de moskee een speklapje op de grill te gooien. Wat ik steeds te horen krijg is dat het recht op demonstreren een grondrecht is, maar daar zie ik hier niks van terug, van dat grondrecht, niks, niente, nada. En dat is niet omdat het die gekke Wagensveld is, nee, dat is omdat er gedemonstreerd wordt in de buurt van een moskee, met een boodschap die niet lekker ligt bij moslims bij wie er niks lekker ligt als het om hun geloof gaat. Omdat mevrouw de burgemeester niet wil laten gebeuren dat moslims zich op hun besneden pik getrapt voelen en dan gewelddadig worden. Want het sprookje moet in stand blijven dat die gewelddadigheid er eigenlijk helemaal niet is. Dat is precies wat de Koran onder vrede verstaat, door De Verhevene rechtstreeks afgedwongen rust, een rust die door de ongelovige burgemeester (die, als ze zich niet bekeert tot Islam eeuwig zal branden in de hel, al is ze nog zo hulpvaardig) slaafs geëerbiedigd wordt. Want die burgemeester weet geen andere manier om rust te waarborgen, de burgemeester buigt en knielt. Soumission.