Ergens op een plein in Eindhoven, in de verste verte niet in de buurt van een moskee, zit een treurige man op een treurig vouwstoeltje met een treurig krantje een treurig protest tegen de islam te houden. Er is meer pers dan politie, en er zijn meer duiven dan demonstranten. Eén Marokkaans-Nederlandse jongen heeft medelijden met de president van Pegida, en besluit het gesprek met hem aan te gaan. Maar daar heeft Edwin Wagensveld geen zin in. Hij praat alleen met Nederlanders, want hij is een tragische kruisvaarder die te achterlijk en agressief is om een serieus en moeizaam debat over islam en integratie aan te gaan, en het daarom liever torpedeert met onversneden racisme. Die 16-jarige jongen is met zijn open vizier meer Nederlander dan die weigernazi Wagensveld ooit zal worden.

UPDATE: Voor de cognitief dissonanten en overige wegkijkers: Hier de hele video.

Meer details van de fopvertoning van Edwin Wagensfailed bij deze Omroep Brabant-reporter ter plaatse en HIERRR