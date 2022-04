Goed eten en goed ontbijten wordt steeds belangrijker naarmate de jaren verstrijken. Slechte adem bij oudere vrouwen is nu eenmaal veelvoorkomend en een goed ontbijt zorgt dat niet iedere gesprekspartner over zijn, haar of het nek gaat. Kaas en ei is misschien niet aan te raden want dat gaat zo vies in de hoekjes van uw tanden zitten. Maar goed. Goed eten helpt ook tegen het verlies van cognitieve vaardigheden wat iedereen ongenadig hard lijkt te treffen in het kabinet en u ziet dat dit uitstekende ontbijt is aangeboden uit zelfbelang. Eet smakelijk