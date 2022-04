Afbeelding: een grap die allang niet meer leuk is maar iets beters dient zich ook niet aan en op u hoeven we ook niet te bouwen



Zoals genoegzaam bekend flirt het Nederlandse ministerie van defensie openlijk met een dienstplicht naar Scandinavisch model. Maar als de Noorse minister van defensie zelf met een Scandinavisch model flirt is het in een keer einde oefening. Sowieso wel een magistrale lul want z'n voornaam is Odd Roger. Gisteren werd onthuld dat hij een "jarenlange affaire had met een veel jongere vrouw". Odd Roger is uit 1954 en is 67 jaar oud. De affaire begon 17 jaar geleden in 2005 toen Odd Roger 50 en de dame in kwestie een middelbare scholier van een respectabele 18 jaar oud was. De geliefden ontmoetten elkaar tijdens haar schoolreisje naar het parlement. "The woman, now in her 30s, detailed their relationship to the newspaper, saying she felt starstruck by Enoksen due to her interest in politics and that he “used his power and position to get what he wanted”. (...) According to the woman, they met at least 12 times in Enoksen’s office between late 2006 and 2007 while he was the energy minister, with some of the meetings involving “sexual acts”." Maar goed, je mag ook niks meer, dus Odd Roger is gister de laan uit gestuurd. Hij reageert: "I have made several bad choices and judgements, and will give an unreserved apology for the fact that my actions have made life more difficult for others." Je bent pas oud als je niet meer leert!