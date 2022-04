Sportief stelt Nederland geen reet voor. We doen wel altijd alsof we overal de beste in zijn maar Nederland is alleen goed in nét niet winnen. In de eerste verliezer zijn. Dat is niet alleen met sport zo, zo gaat het ook in het internationale bedrijfsleven en in de politiek. Altijd gaan voor een zesje, een 5,5 is ook een voldoende.

Een enkele uitzondering daargelaten is dat met sport dus net zo. Heel jammer.