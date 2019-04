Vergeet die Noord-Franse karrensporen en vergeet die Vlaamse als heuvels vermomde drempels. Het is tijd voor koers in Nederland Limburg: de Amstel Gold Race. Voor wie geen zak van wielrennen begrijpt: circa tweehonderd gladde alen in strakke broekjes stappen op een peperdure fiets en degene die het eerste aan de finish is wint. En Nederland heeft één (1) wedstrijd die meetelt op het internationale toneel: een rondgang langs de heuvels van Zuid-Limburg. De favoriet is ónze Mathieu van der Poel, een menneke dat oppermachtig was in de Belgische volkssport Modderploeteren en nu ook op verharde wegen bewijst dat hij een supertalent is. De finale gaat via de Loorberg, de Gulperberg, de Kruisberg, de Eyserbosweg, de Fromberg, de Keutenberg, de Cauberg, de Geulhemmerberg naar de Bemelerberg en de finish. Terugkijken van 1999 kan hier (winst Michael Snoeperd) en 2001 kan hier (Erik Pakker). LIVE op NPO1, HUP D'N MATHIEU

UPDATE: Speelkwartier voorbij. Mathieu VDP gaat ervandoor met nog 40 km op de teller.

UPDATE: Mathieu weer bijgehaald, maar het is nu wel aan de grote jongens.

UPDATE: Schapen denken: ga maar lekker weg met je zon, wij chillen 'm in de schaduw

UPDATE: Franse topfavoriet Alapoliep & de Deen Vogelzang op kop.

UPDATE: VAN DER POEL WINT AMSTEL GOLD RACE NA KRANKZINNIGE FINALE

