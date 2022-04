Zo. En dan nu aandacht voor de klassiekste klassieker onder de klassiekers: de Ronde van Vlaanderen. Want de Ronde van Frankrijk is dan misschien wel de grootste wielerronde, de Ronde van Vlaanderen is de mooiste. Bijkomend voordeel is dat Vlaanderen niet zo groot is als Frankrijk, waardoor de hele affaire in één dag gedaan is en je een stuk minder Fransen tegenkomt. Maar wat voor een dag: Lippenhovestraat, Paddestraat, Oude Kwaremont (1), Achterberg (geen familie), Holleweg, Wolvenberg, Kerkgate, Jagerij, Molenberg, Malboroughstraat, Berendries, Valkenberg, Berg ten Haute, Kanarieberg, Oude Kwaremont (2), Paterberg (1), Koppenberg, Wannes van de Velde, Mariaborrestraat, Steenbeekdries, Stationsstraat, Taaienberg, Kruisberg/Hotond, Oude Kwaremont (3) en Paterberg (2). Wout van Aert doet als gezegd niet mee, dus deze editie is Mathieu van der Poels te verliezen. Live op Snobza of gewoon bij de NPO.

UPDATE: JAAAAA, MATHIEU WINT in bloedstollende finale na schitterende koers



Niet de Ronde van Vlaanderen, maar toch wel de Ronde van Vlaanderen