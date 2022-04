Nou lui, het is ons het weekje weer wel. Eerst hadden we ZON, toen kregen we sneeuw, toen kregen we vorst maar gelukkig is alles vanaf nu weer bij het oude. De hele week oud-Hollands schijtweer. Het lijken verdomme wel de rapportcijfers voor onze politici, als je ze op een rij zet: 2, 5, 3, 3, 5, 5, 6. Hoewel, wie zou die 6 dan moeten zijn, vraag je je af. Tieten kunnen weer in de tas, benen in de lange broek. Het is weer klaar met de zomer, op naar de herfst. Wel lekker veel drinken voor de plantjes en extra water voor de toch al superhoge grondwaterstand, dat dan weer wel. Het is trouwens allemaal de schuld van klimaatverandering. Veel sterkte iedereen, we krijgen bijna zin om naar de Algarve te verhuizen. Bijna.