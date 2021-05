Neerslagtekort is het verschil tussen neerslag en verdamping. In de winter is er meer neerslag, in de zomer is er meer verdamping. Een neerslagtekort is dan ook heel normaal, zoals je kan zien aan de mediaan. Het is wel een heel natte lente en zomer als er geen neerslagtekort is - sterker nog, ik zou me denk ik meer zorgen over het weer maken dan als het ontzettend droog is zoals in bijvoorbeeld 2018.