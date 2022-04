Kijk eens wie we daar hebben, helemaal niet voorbereid op de KOUDSTE 3 APRIL sinds mensenheugenis! De damesclub van Duckstad dacht even lekker wat wind door de billen te laten jagen op Zandvoort, staat er toch zomaar een KOUDERECORD voor de deur. De koudste 3 april sinds de geboorte van Gerrit Hiemstra. Was -4,8 graden, lijkt toch zeker -5 graden te worden. Straks gaan ze ons nog vertellen dat er weer Joukes en Tjerks op de Ryptsjerksterpolder staan te schaatsen. Enfin, niet leuk voor de energierekening, wel leuk voor een extra blokje hout op het vuur. Wereldrecord kou in Nederland staat trouwens op -27,4, dus we moeten ook niet mieten met z'n allen. Fijn weekend!