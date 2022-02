Superactueel Buienradarbeeld van de situatie zometeen. Want het gaat WEER REGENEN. En dat kan er helemaal niet meer bij. Want ons watersysteem is vol, ten dele overvol. Overal plassen, weilanden die onder staan, verzopen fietstunnels, torenhoge grondwaters, wegzakkende trekkers, ondergelopen kelders. Nederland is een grote zompige zuigende kleddernatte blubberbende en de Veluwe is een moeras. Vroeger - toen we nog echte rijksambtenaren hadden - werden de gemalen en spuisluizen aangezet of een kettinkje gemaakt met kerels met emmers, speciekuipen en kliko's & was de delta die wij zijn in een mum van tijd weer droog. Maar nu? Nederland kan helemaal niks meer. Stelletje Billie's.