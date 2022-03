Het is begonnen. Hoe we dat weten? De eerste idioot heeft alweer met zijn of haar harde wijsvinger in het sneeuwdek op de auto staan roeren om er de datum in te kalken. Dat gebeurt dus: ALTIJD. Te lui om alles te verzamelen maar toen, toen, toen, toen, enzovoorts, ALTIJD. Doen ze dat in andere landen ook? Is het stoer? Doet die ANP-fotograaf het zelf? Vinden jullie (het publiek) het handig dat die foto bestaat zodat jullie weten dat het sneeuwt op die en die datum? Zijn wij van GeenStijl de enige idioten die deze praktijken in stand houden door te betalen voor die ANP-foto's? Zijn jullie gelukkig? Welk cijfer geven jullie aan jullie eigen leven?

Veel succes met de avondspits allemaal

Dit is vandaag