De winterjas ligt weer in de opslagkast, de barbecue is uit de schuur getrokken en stond vorige week voor het eerst te roken, de motoren en wielrenners bevolken menig dijkweggetje, de eerste lammetjes staan in de wei, de tuin heeft de voorjaarssnoei achter de rug, de eerste terrasbiertjes zitten in de keel en de eerste flaneerrokjes staan op het netvlies. Alles is klaar voor de aanstaande zomer en daarom krijgen we de komende dagen: sneeuw. U weet wel, die vorm van neerslag die alleen interessant is in een hoeveelheid die in Nederland nagenoeg nooit valt. Want hoe vaak hoorden we de media niet hoog van de toren blazen met centimeters aan winters plezier om uiteindelijk buiten alleen een minuscuul wit laagje te vinden met alle files, grijzigheid en winterse vrieskou die daarmee gepaard gaan, maar zonder het plezier van ballen gooien en poppen rollen. Maar een mens mag dromen en als zelfs Reinier het mogelijk acht krijgen we toch hoop, dus kom maar op met dat dikke pak. Iedereen vrijdag sleeënd of langlaufend naar het werk, op wintersportvakantie naar Zuid-Limburg, vlaai bij de après-ski, schnitzel bij de lunch, glühwein bij de koffie en die haard op vol vermogen. Winter, geef nog één keer alles wat je hebt, wij zijn er klaar voor.

De voorzichtige koers

Pas op, het kan glad zijn