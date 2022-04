repository.wodc.nl/bitstream/handle/2...

Maar hoe specifiek is die zware misdaad in Noord-Brabant? Anders dan elders: bestaat er zoiets als ‘Brabantse criminaliteit’? Hebben Bra- banders een zekere crime-prone mentaliteit? Is er langs die lange zuid- grens door de eeuwen heen een moral economy ontstaan, zoals som- mige historici beweren, die maakt dat criminaliteit zich meer of mak- kelijk ontwikkelt? Duidelijk is in elk geval dat de verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit in Brabant niet uniek zijn voor de regio. Ook in andere delen van Nederland wordt drugsafval gedumpt en grootschalig hennep gekweekt. Ook elders zijn criminele motor- bendes actief, of bestaan langjarige criminele (familie)netwerken. Maar de situationele mix is wel uniek. Allerlei historische, geografi- sche, sociaal-culturele en politieke patronen grijpen in Noord-Brabant op een speciale manier in elkaar. Hoe die situationele mix in Noord- Brabant er precies uitziet, proberen we in dit themanummer van Justi- tiële verkenningen in kaart te brengen.

Peter Klerks opent dit themanummer met een persoonlijke zoektocht naar de oorsprong van ‘het subversieve Brabantse levensgevoel’. De auteur betoogt in dit omvangrijke essay dat in Brabant specifieke his- torische, geografische, sociaaleconomische, culturele en sociaalpsy- chologische factoren hebben geresulteerd in een flexibele maar duur- zame gelegenheidsstructuur, van waaruit georganiseerde criminaliteit kan gedijen. Hij schetst de geschiedenis van Brabant als een gemargi- naliseerd buitengewest, eeuwenlang geteisterd door oorlogsgeweld, plunderend soldatenvolk, hevige armoede, uitbuiting door het cen