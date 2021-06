Wat moeten ze gelachen hebben bij het speciale politieteam dat zogenaamd veilige versleutelde telefoons aan criminelen verkocht. Via een netwerk aan informanten, undercoveragenten en neppe bedrijfjes vlogen de PGP-telefoons over de toonbank. Criminelen kochten ze met duizenden tegelijk in de veronderstelling dat dit een veilig communicatiemiddel was en ondertussen kon de politie meeluisteren en -lezen, de ingebouwde stemvervormer uitzetten en via de GPS constant de locatie volgen. Natuurlijk komt er dan een moment dat je moet toeslaan en dat was afgelopen week. Tientallen invallen en arrestaties in Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Zweden en Nederland waren het gevolg. Om 10:00 uur volgt een persconferentie waarin Europol vol trots mag vertellen over operatie Trojan Shield, dat ze zelf "de meest geavanceerde politieactie tegen de georganiseerde misdaad" noemen. Dat is misschien wat overdreven voor belwinkeltje spelen, maar de trots is terecht, want dit is een uitstekende The Wire Seizoen 3-actie en zorgt niet alleen voor arrestaties, maar zaait ook wantrouwen onder criminelen over hun eigen communicatiemiddelen, want die zogenaamd veilige mobieltjes blijken best vaak de achilleshiel van menig boevenbende. Misschien toch maar weer overstappen op postduiven?

UPDATE: De belangrijkste cijfers van platform ANOM: 12.000 gebruikers van 300 criminele organisaties in 100 landen. 27 miljoen berichten in 18 maanden. Resultaat tot nu toe: meer dan 800 arrestaties, 700 huiszoekingen en 8 ton coke gevonden. Meer onderzoek volgt uiteraard.

UPDATE: In Nederland 49 arrestaties, de ontmanteling van 25 drugslocaties (labs, opslag, enz), 8 wapens en 2,3 miljoen euro in beslag genomen.

UPDATE: Iemand nog een ANOM-toestel kopen?

En we hebben een kek videootje