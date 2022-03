@R. Skickr | 31-03-22 | 14:32: Wie zegt dat zij actie hebben ondernomen op basis van de gegevens van de belastingdienst. Dat is een aanname van Omzigt die ik niet meteen begrijp. Welke oligarchen wonen er in Nederland of betalen hier belasting? Als ze echt op eigen naam een huis hebben dan kan de info van de belastingdienst wel helpen (maar een huis loopt echt niet weg in de tussentijd). Frankrijk heeft boten en 22 miljard van de Russische Centrale Bank in beslag genomen. Dan loopt het bedrag al snel op. Kennelijk heeft die bank hier geen tegoeden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik zeg niet dat Nederland geen fouten maakt, maar ik probeer alleen aan te geven dat het wat moeilijker ligt dan menigeen denkt. O ja, Omzigt zegt dat de boten van de Russen zijn weggevaren omdat we te traag reageerden. Welke boten lagen hier dan en in welke havens? De dochter van Putin had hier een huis, dat is het meest tastbare Russische bezit dat ik ken. Jachten, vliegtuigen, tegoeden van de centrale bank, het is er mogelijk gewoon niet.