Oh gut daar komt de Marokkaanse Yasser Ferat lekker weer selectief verontwaardigd zijn.

Groenlinks is net als alle andere politici corrupt tot op de bot.

Groenlinkse partijleden zitten zelf in vastgoed en andere constructies.

Terwijl Groenlinkse partijstandpunt is "eigen woning is een grondrecht, verbod op speculeren, aanpakken vastgoedbeleggers" etc, etc.