Andere rock. Jailhouse Rock.

Aan het begin van de video zie je Elvis via een paal naar beneden glijden. Tijdens de opnames kwam Elvis hard in aanraking met die paal, waardoor een kroon losraakte en naar binnen schoot. Echter, hij had hem niet ingeslikt, maar ingeademd. Die kroon was zijn longen ingeschoten. Elvis moest per direct naar het ziekenhuis, waar de chirurg maar 1 mogelijkheid had om die kroon te verwijderen: tussen zijn stembanden door. Gelukkig bleven Elvis' stembanden onbeschadigd, en de rest is historie. Maar zijn carrière had toen zomaar een abrupt einde kunnen hebben.

m.youtube.com/watch?v=k_53IRYAKpo