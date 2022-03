thesaker.is/opinion-by-maria-zakharov...

BioBiden

We kunnen een globaal beeld krijgen van de betrokkenheid van de Amerikaanse politieke elites bij de militaire biologische activiteit in Oekraïne als we vertrouwen op zowel open bronnen als gelekte documenten. Hieronder volgt een poging om de chronologie van deze betrokkenheid te reconstrueren, hoewel niet allesomvattend. Er zijn veel hiaten in dit werkelijk duivelse plan die nog moeten worden opgevuld.

1991 - de VS lanceert het Nunn-Lugar-programma voor de voormalige Sovjet-landen om Sovjet-massavernietigingswapens, inclusief biowapens, te controleren/uit te schakelen. Het Defense Threat Reduction Agency (DTRA) van het Pentagon werd genoemd als de belangrijkste uitvoerder van het programma.

1993 - de overeenkomst tussen Oekraïne en de VS ter voorkoming van de verspreiding van massavernietigingswapens wordt ondertekend.

2005 – er wordt een aanvullend protocol ondertekend bij de overeenkomst tussen het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid en de DTRA over de preventie van de verspreiding van technologieën, pathogenen en knowhow die kunnen worden gebruikt om biowapens te ontwikkelen. Dit is het begin van de overdracht van het Oekraïense militaire biologische potentieel in handen van Amerikaanse specialisten.

2000s - grote Amerikaanse militair-industriële bedrijven houden zich bezig met militaire biologische activiteiten in Oekraïne.

2005-2014 – Black & Veatch Special Projects, een DTRA-aannemer, bouwt en verbetert 8 biolabs in Oekraïne in plaats van de militaire biologische infrastructuur te elimineren, zoals oorspronkelijk werd beweerd. Een van de faciliteiten, een biolab in Odessa, wordt sinds 2011 gefinancierd voor de studie van "pathogenen die kunnen worden gebruikt bij bioterroristische aanslagen".

2007 - Amerikaanse DoD-medewerker Nathan Wolfe richtte Global Viral Forecasting Institute op (later Global Viral), een biomedisch bedrijf. De missie die in het charter wordt vermeld, is niet-commercieel onderzoek naar grensoverschrijdende infecties, ook in China.

2009 - Rosemont Seneca Partners wordt opgericht door de stiefzoon van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, Christopher Heinz, en de zoon van de zittende Amerikaanse president Joe Biden, Hunter Biden.

2014 – anti-constitutionele staatsgreep in Oekraïne.

2014 – Hunter Biden treedt toe tot de raad van bestuur van Burisma Holdings, een Oekraïens energiebedrijf.

2014 - Metabiota, een particuliere commerciële organisatie die gespecialiseerd is in de studie van pandemische risico's, wordt losgekoppeld van Global Viral. Neil Callahan en John DeLoche, medewerkers van Rosemont Seneca Partners, het bedrijf van Hunter Biden, worden benoemd tot lid van de raad van bestuur van Metabiota. Global Viral en Metabiota beginnen financiering te krijgen van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

2014 – Metabiota toont interesse in Oekraïne en nodigt Hunter Biden uit om “de culturele en economische onafhankelijkheid van Oekraïne van Rusland te bevestigen”.

2014 - Metabiota en Burisma Holdings beginnen samen te werken aan een niet nader genoemd "wetenschappelijk project in Oekraïne".

2014 – Metabiota, Global Viral en Black & Veatch Special Projects beginnen een volwaardige samenwerking binnen de Amerikaanse DoD-programma's.

2014-2016 – Implementatie van Metabiota- en US DoD-contracten, waaronder een project van $ 300.000 in Oekraïne.

2016 - Amerikaans staatsburger Ulana Nadia Suprun, een afstammeling van Oekraïense nazi's, wordt benoemd tot waarnemend minister van Volksgezondheid van Oekraïne. Het samenwerkingsprogramma van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid wordt sterk uitgebreid.

2016 – een uitbraak van varkensgriep onder personeel van het Oekraïense ministerie van Defensie dat een biolab in Kharkov, Oekraïne bewaakt; 20 doden. Het incident wordt in de doofpot gestopt.

2016 – voormalig Amerikaans adjunct-secretaris voor Defensie Andrew Weber wordt benoemd tot hoofd van de afdeling wereldwijde partnerschappen van Metabiota.

2016 – EcoHealth Alliance, een van de oprichters van Global Viral, Nathan Wolfe, houdt zich bezig met de studie van door vleermuizen overgedragen coronavirussen in het onderzoekscentrum in een laboratorium in Wuhan, China.

2016 – de DTRA en het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid verlengen het contract na goedkeuring van het Oekraïense ministerie van Defensie.

2019 – de COVID-19 gemuteerde vleermuis coronavirus pandemie begint met een uitbraak in Wuhan.

24 februari 2022 – lancering van de speciale operatie van het Russische leger in Oekraïne.

24-25 februari 2022 – snelle eliminatie van stammen in biolabs in Oekraïne.

8 maart 2022 – De Amerikaanse staatssecretaris voor Politieke Zaken Victoria Nuland erkent openlijk het bestaan ​​van samenwerking tussen de VS en Oekraïne op het gebied van ziekteverwekkers.

Maria Zakharova is woordvoerder van RU BuZa, het artikel is vandaag 27-03-22 gepost op het telegram-kanaal van RU BuZa