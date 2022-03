Nou, Edje van der Sar zal net als zijn dickpicvriendje wel aan de slag gaan in België. Voetballen kunnen ze wel, daar in Amsterdam, maar het morele en maatschappelijke kompas staat afgesteld op standje totaal debiel. Eerder werd bekend dat de directie van Ajax (dat is: oud-keeper Edwin van der Sar) WIST van het stelselmatige pielemuisje posten van sportief directeur Marc Overmars, waarna hij Overmars tóch een nieuw contract onder diens neus schoof. En nu krijgt het hoofdstukje Quincy P. (beter bekend als Quincy Promes) een nieuw hoofdstuk. Toen Quincy nog voetballer van Ajax was (hij is inmiddels gevlucht naar Moskou) probeerde hij zijn neef te vermoorden en later werd duidelijk dat hij mogelijk vuistdiep in de cokehandel zit. En ook DAAR had Edwin van der Sar natuurlijk weer weet van.

"Daar gaat het niet over als een delegatie van de recherche zich bij Ajax meldt voor een gesprek met Promes. De rechercheurs zijn bezorgd over zijn doen en laten buiten het veld. Algemeen directeur Edwin van der Sar is ook aanwezig. Ingewijden vertellen aan Het Parool dat hij te horen krijgt dat Promes is gezien met de voorman van een beruchte rapgroep uit Holendrecht, die volgens justitie betrokken is bij grootschalige drugstransporten. Een riskant contact, waarschuwt de recherche. (...) Dat eerste gesprek kwam vooral voort uit bezorgdheid over de veiligheid van Promes: besef met wie je omgaat, met zulke vrienden loop je kans ongewild verzeild te raken in een schietpartij. Het tweede onderhoud heeft een andere teneur, omdat ondertussen bij de politie het vermoeden is gegroeid dat de voetballer zelf ook van het rechte pad aan het raken is."

De gesprekken vinden plaats ergens in het seizoen 2019/20 - later steekt Quincy z'n neef overhoop. Maanden later wordt hij opgepakt en dan pleurt Van der Sar zijn trainer, Erik ten Hag, voor de bus. Van der Sar durft voor een reactie namelijk niet voor de camera te verschijnen en laat de trainer opdraven: "Hij zegt dat hij niks gedaan heeft, ik geloof hem." Lekker dan. Vervolgens mag die mafklapper van een Promes doodleuk mee naar het EK, alwaar hij hoogstpersoonlijk verantwoordelijk is voor de uitschakeling tegen Tsjechië. Dat is dus óók de schuld van Edwin van der Sar. Speelt voorts op de achtergrond nog die mishandelingszaak van Zakaria Labyad. Gaat wel lekker hè, Sarretje?