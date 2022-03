Ik roep in dit topic over MAX even in herinnering de topic over het CPB, dat had uitgerekend dat de rijken in Nederland veels te weinig belasting betalen.

Over MAX Verstappen lees ik: "Max Verstappen heeft in zijn carriere al vele miljoenen bij elkaar gereden. Logisch dat hij Monaco, de stek van de allerrijksten, als woonplaats heeft gekozen.

Het kost een paar centen, maar in Monaco hoef je geen euro belasting te betalen en ja dat klinkt ook Max als muziek in de oren."

Via Bekende Buren: www.bekendeburen.nl/zo-woont-max-vers...

Ben zeer benieuwd wat gemiddelde Studio Sport-kijker daarvan vindt....