Daar gaan we dan. Eerste race van het seizoen en Max Verstappen op P2, dus alles is nog mogelijk. De Ferrari's en Red Bulls lijken de dienst uit te maken in de voorhoede en daarachter staat fashionicoon Lewis met zijn Mercedes die als hij opzij kijkt voormalig teamgenoot Bottas ziet. Die heerlijke saunaFin degradeerde naar Alfa Romeo, maar start nu wel mooi naast zijn oude collega op de grid. Dat kan een heerlijk gevecht worden met een Bottas die niet langer naar team orders hoeft te luisteren als het om Hamilton gaat. Lewis' nieuwe teamgenoot Russell viel tegen, was een seconde langzamer dan sir Influencer en moet met zijn negende plek zelfs een Haas (Magnussen) voor zich dulden. Het middenveld lijkt extreem dicht bij elkaar te zitten, dus we gaan zien of het met deze nieuwe auto's inderdaad makkelijker wordt om elkaar te volgen en in te halen. Verstappen hoeft er in ieder geval maar eentje voorbij en zittend in een briesende stier met een rode vlag Ferrari voor de neus moet dat geen probleem zijn. Om 16:00 uur is het lights out and away we go en gaan we 98 dagen na die knaller in Abu Dhabi eindelijk weer racen. Yes boys!

UPDATE: Noooooo! Verstappens Red Bull kapt er twee rondjes voor het einde mee.

UPDATE: NOOOOO!! Motor Perez blokkeert in laatste ronde!

UPDATE: Leclerc P1, Sainz P2, Hamilton P3.

UPDATE: Magnussen P5 en dus dikke punten voor Haas. Punten voor Bottas op P6 en zelfs een punt voor rookie Zhou op P10.