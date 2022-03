Pepe Escobar's artikel 'All That Glitters Is Not Necessarily Russian Gold' www.strategic-culture.org/news/2022/0... geeft uitleg over het 'frozen gold' van de RU centrale bank.

Waar gaat de olie van Saoedie Arabië heen? Riyadh’s oil exports amount to roughly $170 billion a year. China buys 17% of it, compared to 21% for Japan, 15% for the U.S., 12% for India and roughly 10% for the EU. The U.S. and its vassals – Japan, South Korea, EU – will remain within the petrodollar sphere. India, just like China, may not.

Saoedi Arabië gaat de petroyuan accepteren, India accepteert de petroroebel en president Poetin dwingt de EU om in Roebels te gaan betalen voor gas uit RU. Volgens Pepe Escobar willen alle Zuid Oost Aziatische landen af van het 'casino capitalism' dat wordt gespeeld onder leiding van de VS. Zo wordt zomaar uit het niets de wereld gespleten in twee kampen: petrodollar vs. petroyuan (/petroroebel). De snelheid waarmee dit alles zich ontwikkelt is adembenemend.

Wie geInformeerd wil worden over de volledige fake ontmoeting tussen 3 Navo premiers en president Zelensky johnhelmer.net/the-zelensky-summit-mee...

Het nieuwste artikel van Pepe Escobar 'Make Nazism Great Again' www.strategic-culture.org/news/2022/0...

"In 1933, Roosevelt lent Hitler one billion gold dollars while England lent him two billion gold dollars. That should be multiplied 200 times to arrive at today’s fiat dollars. "

"Russophobia, massively imprinted in the West’s DNA, never really went away. Cultivated by the Brits since Catherine the Great – and then with The Great Game. By the French since Napoleon. By the Germans because the Red Army liberated Berlin. By the Americans because Stalin forced to them the mapping of Europe – and then it went on and on and on throughout the Cold War.

We are at just the early stages of the final push by the dying Empire to attempt arresting the flow of History. They are being outsmarted, they are already outgunned by the top military power in the world, and they will be checkmated. Existentially, they are not equipped to kill the Bear – and that hurts. Cosmically."