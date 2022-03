Bijzonder!

Tijdens het interbellum was het NL'se leger uitgekleed door bezuinigingen.

Toen de poep de ventilator dreigde te raken werd een oproep gedaan aan "het bedrijfsleven" om defensie te ondersteunen. Aangezien de politiek véél te lang in hun 'nooit-meer-oorlog' ontkenningsbubble (de oprichting van de Volkerenbond zou immers oorlog uitsluiten, dus een leger was niet meer nodig, zo redeneerde men) was blijven zitten waren alle financiële injecties voor defensie too little, too late.

Zo gebeurde het dat Nederlandse steden werden verdedigd met luchtafweergeschut, aangeschaft door de Calvé fabrieken of door bijvoorbeeld Philips.

En zo gaan we nu, gewoon weer terug naar toen.

Een politieke kaste die op zichzelf heeft besloten dat er nooit meer oorlog kan komen. Ditmaal dankzij de EU, en hun 'nooit-meer-oorlog' mantra. De realiteit is echter dat er mensen zoals Poetin rondlopen. Of zoals Xi of Kim. Die denken niet rationeel, en daar MOET je rekening mee houden. Maar zoals het de Westerse politici betaamt; zij geloven dat ze superieur zijn en gooien daardoor met de pet naar hun taken, bagatelliseren, ontkennen en geven liever geld aan la-la-la hobby's.

En uiteindelijk mag de maatschappij weer betalen voor al die dromerij. Met geld, en misschien wel weer met levens.

Briljant.