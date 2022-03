Het is nooit genoeg voor de antirooklobby. Het produceren van zoveel voorlichting dat nu echt iedereen op de hoogte is van de risico's van roken, is niet genoeg. Een verbod op tabaksreclame is niet genoeg. Idioot hoge accijnzen zijn niet genoeg. Sigarettenpakjes die niet langer logo's, maar smerige longfoto's tonen zijn niet genoeg. Een rookverbod in de horeca is niet genoeg. Een rookverbod op de werkplek is niet genoeg. Een rookverbod in de rookruimte is niet genoeg. Een preventieakkoord waarbij persoonlijke verantwoordelijkheid wordt ingeruild voor maatschappelijke dwang is niet genoeg. Sigarettenverkoop uit het zicht is niet genoeg. En nu is zelfs het verkoopverbod voor sigaretten in supermarkten, tankstations en tijdschriftenwinkels niet genoeg, want dat gaat pas in 2024 (supermarkten) en 2030 (tankstations, Bruna's) in en dat kan volgens de lobby echt niet. Tegen die tijd kuchen volgens de hijsjeshaters onze kinderen hun longen al zwart. Altijd maar weer het beschermen van kinderen gebruiken om verstokte rokers te pesten, uiteraard zonder uit te leggen hoe kinderen die toch al geen sigaretten mogen kopen door onaantrekkelijke pakjes in een aan het oog onttrokken locatie worden overgehaald om te beginnen met roken. Deze lobby stopt niet voordat iedere peuk uit het straatbeeld is verdwenen. En dezelfde strijd volgt tegen alcohol, vlees, en wat er daarna wordt gezien als ongezond. Want lang en gezond leven is het enige dat telt en levensplezier is ondergeschikt. Deze drammers stoppen niet voordat we allemaal Arie Boomsma's zijn die rustig met een quinoasalade wachten op een uitgestelde dood. U mag niets meer en u zal oud worden.