4 uurtjes slaap is in principe zat.

Om de volgende dag weer te kunnen presteren, is het 1x voltooien van de diepslaap/REMslaap in principe o.k.. Dat neemt zo'n 3,5-4 uur in beslag.

De restelijke 3-4 uur is enkel aanbevelingswaardig na een dag hard fysiek werk.

Zeg niet ik, zeggen slaapwetenschappers.

Vorige week in Spanje op verkansie geweest. Iedere avond van 21:00-23:00u zitten dineren met wijn of bier, dubbele espresso en nog 1 of 2 whisky's na.

Tegen middernacht m'n nest in en meestal geslapen tot 6:30u - 7:00u

Zonder al dat ArieBoomsmaGedoe (ABG)