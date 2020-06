Er is (of wellicht: was, want de tijd gaat snel en wie weet gaat het sneller dan dat ik type) een hype, waarin menig Bekende Nederlander (afgekort "BN'er", spreek uit: Beeee En Errr) zich genoodzaakt voelt om zich te uiten tégen "institutioneel racisme" (blijkt een uit de VS overgewaaide term te zijn die beroepsgekrenkten hier te pas en te onpas gebruiken om kiffies op sociale media mee op te stoken), en daar - gretig - bekende Nederlanders (die het op grond van hun kwaliteiten en verdiensten ok écht verdienen bekend - en succesvol - te zijn) die het niet eens zijn met deze hype-onzin/pure hypocrisie publiekelijk af te zeiken.

Want daar scoor je deugpunten mee. En volgers die je veren in je reet steken. Dus zelfs mensen met een verstandelijke beperking kunnen daar makkelijk mee scoren. En heb je een mooi lichaam, dan kun je dubbel scoren (flink ijzer blijven pompen joh, dat helpt je carriere).

Alleen: Onze Johan blijkt populairder dan menig goodkoop-proberen-te-scoren Beeee En Errrtje ooit had gedacht (en toegegeven, denken is met één zo'n hersencelletje inderdaad vaak moeilijk). En dat begint te schuren. Want ja, die Zwijgende Meerderheid blijkt ineens niet zoveel meer te zwijgen. En komt in verzet, publiekelijk en massaal.

En dát zag "onze" Arie, in zijn zelfingenomenheid, natuurlijk helemaal niet aankomen.

Tja Arie, daar sta je nu. Deugen en goedkoop uitdelen is makkelijk. Maar wanneer de beer los is, dan gaat hij ook los. En dat heb jij nu ondervonden.

"Onze" premier had trouwens diezelfde inschattingsfout gemaakt, over Zwarte Piet. Beetje dom, om in Maximaliaanse taal te spreken. Hij merkt het wel in maart 2021 wat die strategische fout gaat betekenen.

En jij? Ach knul, je kunt altijd nog een grote mea culpa (google deze twee Latijnse woorden, dit is namelijk heel iets anders dan een "Grote Boodschap") doen, en eens een keertje gezellig bij Johan, René en Wilfred (als 'ie er nog bij zit natuurlijk) langs gaan. 't zijn geen kwade, rancuneuze jongens. Echt niet. En, zoals je ziet bij hun uitermate hartelijke begroeting van Geert Joling (met stip mijn favoriete niet-vaste gast, enórm goed gevoel voor humor!) hebben ze echt h-e-l-e-m-a-a-l niets tegen homo's.

Je bent dus gewoon van harte welkom!