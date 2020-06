Arie Boomsma, die kan heel vaak opdrukken, is als kind in een toverketel inkt gevallen en de rest van de tijd heeft-ie de lul van Kees van der Staaij in zijn bek, zwanger van morele superioriteit omdat hij een paar jaar met de benen wijd in Bos en Lommer heeft gelegen. Eigenlijk begint Boomsma zijn jankstuk op Instagram nog prima: "Ben je over de jaren afgegleden van sportprogramma naar matige talkshow over de actualiteit dan praat je de alsmaar kleiner geworden doelgroep naar de mond." Dat mag Arie allemaal prima vinden en roepen (kijkcijfers The Island van Arie Boomsma 286.000, kijkcijfers Overwinnaars van Arie Boomsma: 75.000, kijkcijfers Kitchen Impossible van Arie Boomsma 250.000, kijkcijfers Arie en de Kleine Mensen van Arie Boomsma 117.000, kijkcijfers Grenzeloos Verliefd van Arie Boomsma 224.000, kijkcijfers Veronica Inside maandag 553.000).

Blabla stomme mensen, heel dapper dat Arie dat opschrijft op zijn Instagram die hij niet heeft uitgeleend aan een zwarte meneer (zou Arie soms racist zijn) maar dat moet hij vooral doen en dan 'tóch vind ik dat zo’n programma in een democratie een plaats verdient op televisie' nou hartstikke mooi Arie en vervolgens krijg je dat vermoeiende gejammer over 'wel vraag ik me af hoe lang je als zender, als kijker en vooral als adverteerder nog de andere kant op kan blijven kijken' ja dat strookt dus niet met elkaar ARIE. Ten eerste, als een bejaarde onderbroekenlolmoppentappende voetbalbejaarde steeds maar weer in de frontlinie van het racisme'debat' wordt gekatapulteerd door iedereen die elkaars prietpraat napraat zijn de prioriteiten NIET op orde en ten tweede dat tragische adverteerdersbellen. De 'ik weet echt niet meer wat ik nog kan doen om ze te raken'-godwin. Zeik ze lekker af, maak ze belachelijk, kijk dan ook eens rond op de Twitter van dochter Derksen, denk na, ga in debat met zo'n man, walg ervan, ga met je gespierde poten voor het hoofdkantoor van Veronica staan zwaaien met een inclusief vlaggetje gekocht van een persoon van couleur maar die tragische hang naar broodroof, het scoren van een paar likes en puntjes zodat je gedeugkotste emmer weer vol zit met applaus voor jezelf. Het is zó sip.

Zo zit Adrianus dan zo'n bericht te tikken