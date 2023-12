En dan nu een topic over een aantal van onze favoriete personen. Raven van Dorst, die mag wel in onze vriendenkring. Midas Dekkers, die we meerdere keren hebben betrapt op vertellen hoe het zit. En Arie Boomsma. Als we Arie Boomsma zien, spuiten we spontaan in onze broek. Het lijf van Arie Boomsma is een goddelijke cocktail van anabolen, slootwater, gebakken lucht en gemalen zelfhulpboek. Als Arie Boomsma de wereld weer eens uitlegt hoe het allemaal zit met de vata en de pitta en tig kilo wegdouwen op legday luistert werkelijk iedereen. Stephen Hawking 'staat' op uit zijn graf, net als Adolf Hitler. Adolf Hitler wil namelijk ook wel weten wat die Boomsma allemaal te vertellen heeft. Nou en Arie Boomsma de neukmachine zat dus in het programma van Raven van Dorst, samen met Midas Dekkers. Het transcript leest u maar lekker bij Mediacourant maar Arie kreeg dus pets pets billenkoek van ome Midas. "Je begint als een sukkel die gaat trainen en je eindigt als een getrainde sukkel." Wat dan wel leuk is aan Arie? "Nou, het lijkt me wel leuk om zo optimistisch te zijn. Het is een beetje simpel… Ja, simpele mensen zijn vaak heel vrolijk."