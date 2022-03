Wat. Een. Soap. Na de schorsing, het vage statement, de verwijdering uit de fractie, de rechtszaak, de (malle) uitspraak in die rechtszaak, de fluistercampagne tegen Gündogan en de treurige vertoning met advocaatjes Knoops & Knoops bij Jinek, gaat VOLT Nilüfer Gündogan nog een keer uit de fractie zetten. Maar nu netjes. Of nou ja. Een soort van. Gündogan mag namelijk haar eigen doodvonnis tekenen: "Komende dinsdag, in de wekelijkse fractievergadering, staat nu een stemming gepland om het fractiereglement te wijzigen. Dat is nodig om het royement van een Kamerlid juridisch gezien mogelijk te maken als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Gündogan is door Dassen uitgenodigd om bij die vergadering te zijn. Ze zal de verandering van de regels niet kunnen tegenhouden, ze staat in haar eentje tegenover fractievoorzitter Laurens Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek." Op 28 maart vol(g)t een ledenvergadering waarin het bestuur Gündogan uit de partij wil trappen. Ook laat VOLT weten alsnog in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.

"De partij heeft op vrijdagavond de ruim 13.000 leden een mail gestuurd (na de breek) met uitleg over het besluit. In de brief staat dat Gündogan „de vereniging en haar doelstellingen op onredelijke wijze benadeelt”. „Zij vaart daarbij volledig een eigen koers. Ze doet bijvoorbeeld aangiftes tegen degenen die een melding hebben gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, en ze breidt deze aangiftes daarna uit. Ook schuift zij zonder enige afstemming aan bij het televisieprogramma Jinek.”" Tja VOLT. Daar hebben jullie het ook wel ont-zet-tend naar gemaakt met al dat vage gejank en halfzachte geklootviool. Gündogan een beetje kennende komt er nog een flinke PORNO VILLA WRAAK RECHTSZAAK AAN. En wat zullen alle Nilüfans gaan doen? Hoe zit het eigenlijk met de inflatie van popcorn?

UPDATE: Gündogan "wil nog niet reageren maar gaat overleggen met haar advocaten", meldt Floor Bremer (RTL). Misschien kunnen Knoops & Knoops anders die zetel in gaan nemen?

Is wel zo

Letterlijke quote uit uitspraak rechtbank

Wanneer stapt Dassen op?

Nou eh...