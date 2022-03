Als je @Mosterd echt heel blij wil zien dan moet je hem vertellen dat Claudia de Breij gewoon wéér de Oudejaarsconference doet. Probeer maar eens. Twitter bijvoorbeeld: 'Hee @Mosterd, weet je wie dit jaar wéér de Oudejaarsavondconference gaat doen? Claudia de Breij!' Zie je hoe blij hij daar van wordt? Dat begrijpen wij wel hoor. Wij zijn namelijk ook erg blij dat Claudia de Breij wéér de Oudejaarsconference doet. Zeker nadat afgelopen jaar een zeldzaam talent als Peter Pannekoek het deed waren wij wel toe aan gewoon wat gezapige middelmaat door iemand die sowieso al vrijwel elk moment van de dag ongevraagd je leven binnenglijdt als een adder in een badkuip vol zonnebloemolie om maar weer eens wat volstrekt lege en gratuite maar oerdeugende fatsoensterreur aan iedereen op te dringen. Ja, na die rants van Pannekoek is iedereen toe aan een stukje verbindende bruggenbouwende veiligheid. Conferences zijn leuk, maar we moeten niet willen dat mensen zich er onveilig bij gaan voelen. Trouwens, nu we het toch over Claudia de Breij die zich steeds maar weer als een jubelende pinksterwaakvlam van fatsoen en benepen burgermoraal ongevraagd aan iedereen opdringt hebben, weet je wie Oekraïners in heur eigen huis opvangt? Claudia de Breij! Hartverwarmend! 'Mag ik dan bij jou', eindelijk in de praktijk gebracht! Als dat geen een of andere voorspelbare deugprijs gaat opleveren! A propos, mogen wij vast een suggestie doen voor de oudejaarsavondconference 2023? Wij dachten aan: Marcel van Roosmalen!